大陸女星唐嫣因演出《仙劍奇俠傳三》、《何以笙簫默》等夯劇獲得超高人氣；近期更演出《燕雲台》中蕭太后一角，討論度瞬間飆升。除了戲劇上的優異演出，唐嫣近期更出席許多品牌活動。昨(2日)，唐嫣在出席一場時尚活動後，隨即在微博發了一組美圖，不料引來粉絲滿滿負評，更質疑攝影師的拍照技術有問題。

唐嫣昨天出席一場時尚活動後，即發布了一組現場照片，怎知竟引來粉絲們不滿的情緒，認為背板過於廉價、攝影師的構圖能力、審美能力都有問題；大量粉絲在留言區內甚至發表希望換掉唐嫣攝影師的言論。

唐嫣粉絲質疑攝影師的水平有待商榷 (圖/ 微博)

攝影師更是被這一連串的留言惹怒，毫不客氣回嗆：「圖片怎麼拍，用什麼背景，包括用什麼光，都是大家商量出來的」，同時更為同工作室的工作人員抱不平：「工作室小伙伴全天都很努力工作，到最後被這些見不得人的髒東西毀了」，這番話也被解讀為，是在暗諷工作室的粉絲都是「髒東西」。

大批粉絲不留情面狠嗆攝影師 (圖/ 微博)

攝影師也不甘示弱為自己與團隊發聲 (圖/ 微博)

此番言論無疑再度挑起粉絲不滿情緒，再度回嗆：「罵粉絲髒東西，你是有多乾淨」，更不客氣的指攝影師這麼多年來，都把唐嫣拍得不漂亮。原本只是單純的照片分享，沒想到卻引發粉絲和攝影師之間的戰爭，實在是意想不到的插曲。

(中時新聞網)