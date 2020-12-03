美光桃園廠傳跳電 產線已逐步回復 20:492020/12/03 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記憶體大廠美光（Micron）桃園廠3日下午傳出跳電事件，停工時間約達一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，由於停電時間有限，因此後續可利用加大產能補回。 供應鏈指出，美光桃園廠3日下午傳出跳電事件，造成機台設備停止運轉約一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，美光桃園廠原為華亞科，主力量產8Gb的DDR 4產品，當前缺貨狀況不是太過嚴重，因此是否仍會影響整體DRAM市場供給仍有待觀察。 金洲印尼廠全面投產 獲利可期 權證星光大道－兆豐證券 下單強 華邦電明年續旺 (工商 ) #美光 #桃園廠 #跳電 #產線 #回復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積熄火 聯電國巨接棒 台股僵持萬四 14:422020/12/03 財經 台灣權王－法人青睞 美食同欣電出頭天 04:102020/12/03 證券．權證 桃園航空城舉辦產業論壇 邀各界攜手打造智慧城市 14:192020/12/03 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 04:102020/12/03 財經要聞 台積電逼近500倒退嚕 台股早盤戰萬四無功而返 09:502020/12/03 財經 泰國廠加持 南僑營運看俏 04:102020/12/03 證券．權證 三菱重工維特斯組裝風機 承租華城重電台中港廠房 11:212020/12/03 財經 桃捷綠線G04站 聯開定案 04:102020/12/03 產業．科技 財經熱門新聞 對陸貿易一路挨打！ 澳卻不見夥伴助拳 殘酷真相曝光 - 財經 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸是對的 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 螺絲業支持中鋼調漲明年Q1棒線價格 中鋼：盼明年上下游產業「牛轉乾坤」 - 財經 - 工商 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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