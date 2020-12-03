記憶體大廠美光（Micron）桃園廠3日下午傳出跳電事件，停工時間約達一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，由於停電時間有限，因此後續可利用加大產能補回。

供應鏈指出，美光桃園廠3日下午傳出跳電事件，造成機台設備停止運轉約一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，美光桃園廠原為華亞科，主力量產8Gb的DDR 4產品，當前缺貨狀況不是太過嚴重，因此是否仍會影響整體DRAM市場供給仍有待觀察。

(工商 )