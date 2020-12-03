生華科（6492）3日公告，開發中新藥Silmitasertib正式進入治療新冠患者二期臨床試驗！目前已收治第一位新冠患者。由於美國的新冠疫情嚴峻，每日確診人數暴增，單日都是由10萬人起跳下，預期將會加速生華科合作夥伴CARE, GA的收案進度。

生華科表示，該二期臨床試驗是由美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構（CARE, GA）主導執行，CARE, GA的創辦人Dr.Chris Recknor負責主持，臨床設計經FDA指引建議，擴大收案從10位增加為20位新冠患者，且收案標準從住院的重症（Severe）患者調整為無須住院的中症（Moderate）患者，並有標準療法或支持性療法為對照組，美國時間12月3日完成收治第一位新冠患者。

Dr.Chris Recknor表示，第二波新冠疫情已經對全球各地的醫療系統造成龐大負荷，他認為生華科Silmitasertib透過抑制人類蛋白激酶CK2的獨特機制，深具戰勝這場新冠病毒戰役的潛力。

生華科另一項新冠臨床，是由合作夥伴--Banner Health主導並執行，將收治40位住院的新冠重症患者，該試驗已於11月26日獲FDA核准執行，年底前可望啟動收案。

法人認為，生華科新藥的兩項新冠臨床治療族群將涵蓋中症及重症，和其他直接抗病毒藥物不同。Silmitasertib透過抑制人類蛋白激酶CK2，也就是直接作用在宿主細胞的獨特機制，將有機會在人體展現積極療效，甚至可以因應不斷變異的新冠病毒仍具治療潛力， 同時Silmitasertib為口服劑型，患者無須住院即可接受治療減輕醫療系統負荷，這將是FDA核准緊急使用授權的理想治療方案，如後續有正面療效數據將加速國際授權的發生。

(工商 )