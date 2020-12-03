成立兩年的北市稻江高商球隊今年首闖鋁棒全國賽，首戰就在古佳豪、楊世賢雙投聯手壓制下，以7比0「扣倒」傳統球隊西苑高中，且在打球之餘，稻江提供球員至知名飯店實習機會，讓球員能從實習獲得社會經驗，未來即便生涯轉彎，仍能與社會接軌。

今天稻江先發投手古佳豪4局僅用43球，只被擊出2安打，另有1三振與1死球保送，無失分，接手的左投楊世賢2局沒被擊出安打，投出2次三振，同樣沒有失分，隊友以12安打取得7分，6局7比0扣倒對手。

稻江教練余霖輝指出，這批球員已磨合一年、進步很多，今年球隊首度打進鋁棒全國賽，「大部分各隊實力都滿不錯的，尤其西苑又是傳統球隊，訓練時有針對速球、變化球還有觀念加強，今天球員有把平常訓練的東西表現出來，戰術、投手都有達到教練的要求。」

余霖輝特別提到今天兩位投手古佳豪及楊世賢，「古佳豪沈穩、冷靜，控球、變化球，直球的控球都算是有水準，黑豹旗球速約135公里，還有很大的進步空間，今天只讓他投4局，因為教練團有保護投手的機制，控制投手的投球數在50球內，後面還有2、3位投手在準備。」

稻江棒球隊才成立兩年，以類似建教合作的方式，提供球員至知名飯店實習的機會，球員練球之餘也能與社會接軌，余霖輝指出，現在球員能打至頂級的機會沒這麼多，若球員往後不繼續打球，也能利用這樣的機會兼顧未來，讓球員有多元發展的機會。

球隊首度闖進全國賽，余霖輝期許球員一場一場穩穩來，不為他們設定目標，不希望球員因目標有太大壓力而綁手綁腳，古佳豪則希望能打進四強，坦言傳統勁旅的實力的確更好，不可能一下子想贏就能贏，還是要努力加強自己的實力才有可能。

(中時 )