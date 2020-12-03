↑喬治克隆尼在《永夜漂流》重病頹老，與過往形象大不相同。（Netflix提供）

喬治克隆尼（George Clooney）在自導自演的Netflix新作電影《永夜漂流》中，激瘦逾11公斤飾演年近80又重病的太空科學家，是以迷人聞名的他從影以來演過最年老色衰的角色，與他在《瞞天過海》系列的丹尼歐遜或《急診室的春天》的道格羅斯帥氣又俐落的形象判若兩人，對劇烈的形象轉換，克隆尼笑說：「我已經要60歲了，根本沒什麼選擇的空間。」

風采依舊迷人的克隆尼謙虛笑說，他也很想回到1998年《戰略高手》裡的年輕時光，「但你就是會變老，不過至少我還沒禿頭，雖然滿頭白髮，但那是我唯一能看的」。在《永夜漂流》中，地球因神秘災難近乎毀滅，克隆尼的角色在末日中選擇獨留在極地，飾演太空人的女主角費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）則在太空中孤立無援，兩個距離最遙遠的人在世界毀滅之際努力試圖聯繫上彼此，細緻探討生命與家庭的意義。

克隆尼2014年與艾默克隆尼（Amal Clooney）結婚，2017年迎來龍鳳胎亞歷山大（Alexander）與艾拉（Ella），59歲的他坦承當爸後多少會盤算能陪伴孩子到哪個階段，免不了思索家庭與生死的議題；孩子現在常在他身上爬上爬下，令他有些吃不消，「基本上當他們不用包尿布的時候，我自己就要開始包尿布了」。

「他們剝奪了我的一切！」克隆尼打趣抱怨，以前家中的辦公室現在已變成兒童房，原本的吧台也變成了兒童遊戲間，「這些小孩彷彿會吞噬房間」，他開玩笑說求生秘訣是把小瓶裝的酒藏在絨毛玩具中，「有了這對雙胞胎，我可能真的得跑到太空才能有自己的時間」。

《永夜漂流》若在去年上映，會是一部末日科幻電影，但在全球深受新冠疫情摧殘的現在，卻成為意外寫實的時事電影，克隆尼說，「我好像已經拍了一部新冠疫情電影」。不過多次扮演太空人的他，卻斬釘截鐵地說自己絕對不會真的上太空，尤其對伊隆馬斯克（Elon Musk）的商用太空旅遊公司SpaceX興趣缺缺，他笑說：「你有看過他的推特發文嗎？誰敢坐上他的太空梭啊！」

日前克隆尼慷慨贈送14位好友每人百萬美金（約2850萬台幣）現金的新聞引發討論，他打趣笑說：「那就是我為什麼那麼孤單的原因，我破產了！」成家立業還是改變了這個銀幕形象風流倜儻的萬人迷，他說現在只送得起滿皮箱的零錢，「我已經結婚了，沒辦法再到處送錢了」。《永夜漂流》將於12月23日於Netflix全球同步上線。

(中時 )