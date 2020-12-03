民進黨台北市立委吳思瑤。（圖／摘自吳思瑤臉書）

台北市議員羅智強嗆要罷免挺萊豬立委，指出吳思瑤反對禁止萊豬進校園，第一個對象就是她，並在網路發起連署，已有超過4萬人支持。對此，「女戰神」立委陳玉珍在政論節目中則說出背後的內幕，此舉並非針對吳思瑤。

根據選罷法，罷免台北市士林北投區立法委員吳思瑤，需要6萬8860張票。羅智強表示，這不是一個容易的門檻，所以要先成立「網路總部」－「反萊豬，我＋1」粉專，先集氣6萬8860讚，邀請大家用「讚」下架吳思瑤。羅智強今則在臉書寫下，罷免粉專已破43000粉絲，離68860的集粉目標，還差2萬多粉絲，只要達標，他就會啟動罷免第一階段連署。

對此，陳玉珍在政論節目《新聞大白話》中提到，事實上其實目的也不是針對吳思瑤，真的是要讓百姓站出來，打給選區民代、立委，讓各選區立委在萊豬投票時，聽聽自己的良心，然後民眾要給他們壓力，因為政府需要給壓力，即使知道他們不會聽，也要知道人民心聲，「有人繼續這樣做(萊豬政策)，有人就要被下架。」

最後，陳玉珍也直言，只有這樣，政府才會重視民意。

(中時新聞網)