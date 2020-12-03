中科智慧機器人自造基地加速器輔導團隊傳捷報！自詡為「眼球震顫的唯一先驅」-神經元科技，與三軍總醫院合作研發「用新型眼球運動攝影系統快速紀錄診斷斜視及眼球運動異常」，此研發透過新型眼球運動攝影系統，提供完整斜視術前評估及術後追蹤依據，榮獲2020年第17屆國家新創獎-臨床新創獎肯定。

全球斜視的盛行率是2％至5％，若雙眼長期接受影像不平衡，恐進一步演變成弱視、立體感喪失，最後將導致失明；臨床上，眼球位置的偏向測量（ocular alignment measurement）以及眼球運動測試（ocular motility test），對於斜視的鑑別診斷以及後續治療等扮演重要的角色。

不過，上述檢測不僅費時耗力，且病患體驗度不佳，更重要的是，檢查數據也難以量化評估，大幅提升病患風險。有鑑於此，神經元科技及三軍總醫院透過新型眼球運動攝影系統，整合客觀清晰的眼球影像、眼肌功能以及眼位偏斜角度數據，作為符合臨床診斷準則之快速檢測服務，有效提供醫師完整斜視術前評估及術後追蹤的依據，大幅降低患者醫療風險！

神經元科技成立於2016年，成員來自醫工、資訊、神經內科醫生、專利、商學等領域，因共同修習台大醫工所與創意創業學程共同開設的「生醫創新與商業化」課程，意外開啟創業旅程，目前除與三軍總醫院合作外，更自行開發腦神經檢查裝置Neurospeed，以結合HINTS的臨床神經檢查法的方式，利用眼球震顫快篩出潛在中風患者，其敏感度可高達90％。

神經元科技自詡為「眼球震顫的唯一先驅」，也因技術及其醫療應用深具潛力，曾入選包含科技部創新創業激勵（FITI）、亞洲矽谷、健康醫療新創歐洲培訓等政府計畫肯定，也藉由多方能量扶植下，穩定向上成長！

目前「神經元科技」由中科智慧機器人自造基地加速器與台荷加速器聯合協助，提供包含業界導師、產品試製、商業鏈結等多面向且紮實的輔導。為了協助團隊邁向下一個創業里程碑，除持續在商業模式上進行協助外，下階段更進一步著眼於新創資金募集以及國際市場的開拓，希望在協助團隊能以創新技術解決醫療痛點同時，為台灣打造下一隻醫療產業獨角獸！

(工商 )