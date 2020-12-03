二極體廠德微（3675）公告2020年11月自結合併營收為1.26億元，較上個月成長5％、較去年同期減少5％。累計今年前十一月自結合併營收為13.93億元、年減1.9％。

德微11月營收符合預期，由於集團內部調整庫存在10月初已告一段落，11月因感恩節與聖誕節效應急單湧入，使得第四季有淡季不淡之季節性商機效應。

德微表示對12月營收充滿樂觀；持續看好消費性市場銷售與遠距商機效應，例如：遠端伺服器、NB、手機與遊戲機等二極體應用面之需求值得期待，營收有機會較11月份再成長、同樣的，也較去年同期成長。

德微指出，時序來到2020尾聲，德微此刻積極努力擘劃未來兩年產品佈局戰略，大致上可以分為三個面向：

首先，在晶圓製程技術方面，可受惠於子公司亞昕在以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，可望為德微大幅降低採購晶圓成本，有效提升公司整體毛利率及有助於獲利能力增加。估此新製程，在明後年有望刷新德微公司歷史紀錄。

再來，德微已於本月開始逐步進行汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，一步一步的滴水穿石之工，將有助於提升車用產品客戶之稽核認證，並較過去更穩定地提供Tier1客戶所設定之製程規範要求。

最後，由於自動化之緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料被永久保存下來，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程know-how的累積，讓德微的競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。

德微表示，更由於高度自動化，有助於在新產品之佈局，明後年可實質大幅貢獻公司之獲利能力。德微有信心依此佈局在明年毛利率有望突破40％。

(工商 )