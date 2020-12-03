奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（3）日宣布，專業的線上零售網路商店SparkFun，將開始銷售搭載奇景高性能、超低功耗HX6537-A WE-I Plus AI處理器，和HM0360全時（Always-On）影像感測器的WE-I Plus開發板（簡稱「WE-I Plus EVB」），這項新產品適合應用於終端AI（Endpoint AI）運算，以滿足開發者對終端AI應用部署的多樣化需求。

奇景WE-I Plus處理器採用可編程DSP，運行頻率可達400MHz，內嵌2MB SRAM，來容納各式TinyML神經網絡（Neural Network）模型。WE-I Plus處理器支援TensorFlow Lite for Microcontrollers框架，能夠執行各種AI推理。

例如Google所提供的Hello World、Micro Speech、Person Detection和Magic Wand等範例。這些範例參考之開放原始碼皆可於Google Github中下載取得。前述Person Detection應用於電腦視覺處理的範例，已於奇景WE-I Plus處理器中全面優化，挑戰業界最低功耗，運行於搭載奇景WE-I Plus和VGA感測器的開發板上，其最低功耗可至2.5mW，模型推理時間可小於35ms。

開發者現在可以透過SparkFun線上零售網路商店，購買奇景WE-I Plus EVB，開發者可輕易使用奇景於終端 AI系統開發所提供領先的技術，而進行各式改變生活的創新。奇景WE-I Plus EVB包括HX6537-A WE-I Plus處理器、HM0360 全時（Always-On）VGA相機、2個麥克風和1個3軸加速器，可進行視覺、語音和震動的檢測及識別。

奇景WE-I Plus EVB內建FTDI USB轉至SPI／I2C／UART橋接器，用於flash編程介面和訊息／除錯信息／詮釋資料（Metadata）輸出，還具有兩個LED以顯示詮釋資料數據。

此外，奇景WE-I Plus EVB還提供I2C和GPIO介面的擴充接頭，可連接外部感測器或設備。開發板、處理器和感測器的產品規格文件，均可在SparkFun網站下載。

(工商 )