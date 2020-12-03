國民黨高市議員李眉蓁3日質詢表示，市長陳其邁上任後，包括橋頭科學園區、捷運黃線等案，軍事過去中央已核定的延續性工程，痛批邁市府只會攬功；對此，高市新聞局長董建宏受訪表示，陳其邁上任後幾項指標性開發案均全力進行，且多項建設是陳其邁在當立委及行政院副院長時期大力爭取的。

高雄市長補選一役，李眉蓁與陳其邁競爭，不過，3日議會總質詢，李眉蓁強調選舉是一時的，她就事論事，仍火力全開批評陳其邁上任後，大力宣傳百日政績，列舉包括仁武產業園區、國巨集團投資、捷運黃線等工程，但這些都是延續性的，前朝也有在做，希望擅長宣傳的陳其邁團隊，如果是前朝已在做的，就別一直拿來當成自己的功勞。

陳其邁答詢時表示，建設是環環相扣；而高市新聞局長董建宏事後受訪則強調，仁武產業園區是高雄推動產業轉型的指標，過去韓團隊遲遲無法動工，拖延廠商建廠的時間，「直到陳其邁市長親自直接致電台糖公司協調後，在上任短短80餘天即解決延宕2年的進度」，並於11月19日正式動土，將提供130家以上公司進駐，未來將可提供6300個就業機會。

此外董建宏表示，國巨投資案，董事長陳泰銘也已親口證實是由時任行政院副院長的陳其邁力邀，因此加碼投資高雄。

李眉蓁另針對亞灣區內「特貿三」開發案，質疑市府提高住宅容積率，是獨厚廠商，並懷疑「特倉三」也要比照提高；她說，前朝執政協調中油把「特倉三」做高雄軟體科學園區的二期開發案，但沒有下文，但陳其邁上任後，現在卻可以將「特倉三」納入高軟二期開發。

對此，董建宏強調，中油去年5月16日向高雄市都設會提出開發許可計畫，韓市府卻遲遲未通過都市審議程序，為追趕被延遲的進度，陳其邁積極向中央溝通，經濟部允諾成立專案小組，目標6年內加速完成全區開發。

董建宏補充說，陳其邁上任後除致力追求產業轉型、提升經濟發展，也致力照顧市民，明年度編列的社福預算比起109年大幅增加11億元，更足額編列老人健保自付額補助與中低收入生活津貼等，農業保險並加碼20％補助，展現陳其邁對市民的重視。

(中時 )