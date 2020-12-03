女網友今(3)日在臉書社團上發文抱怨，自己在捷運上碰到一名陌生大叔拍她大腿示意她讓座。(圖擷取自爆怨公社)

捷運上的博愛座設計用意是讓老弱婦孺或有需要的人優先使用，但近年不少乘客曲解美意，傳出不少爭議。今(3)日就有名女網友委屈表示，她恰巧碰到生理期身體不適，便坐在博愛座上，怎料一名大叔卻突然拍她大腿，要她讓座，讓原PO氣的大罵，「年輕人不配坐博愛座？身體不適沒資格坐嗎？」，對此不少網友也表示，碰大腿可以告對方性騷擾。

當事人在臉書社團「爆怨公社」上發文指出，自己今日搭捷運因身體不適，剛好有空的博愛坐，她便坐下休息，怎料不久後一名大叔拍她大腿並表示，「妳起來一下」，她一臉懵懂的站起來，結果下秒位置就被一名年紀看起來不大的阿姨坐走。

傻眼情況讓她心有不滿，便拍大叔的背說，「我生理期不能坐博愛座嗎？」大叔頭也不回地說，「妳不用跟我講。」讓原PO相當錯愕，「而且不說你一個男的，隨便碰我大腿很噁心，事後完全不講道理真的是為老不尊。」更讓她大嘆，「這年頭沒有斷手斷腿不能坐博愛座了嗎？不准人有隱疾就是了。」

貼文一出，網友們都認為這名大叔舉動太誇張，「碰大腿也太噁了吧，不管他起因是什麼，這都是騷擾吧」、「碰大腿可以構成性騷擾了吧」、「讓座給拿拐杖的阿姨是沒問題，拍大腿不可以。」此外，有網友認為這位阿姨可能真的需要坐位，「看照片那位阿姨有持手拐杖，應該是真的需要博愛坐，只是那位大叔用錯方式來跟你要座位！」

(中時新聞網)