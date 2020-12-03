「Defense News」2日報導，俄羅斯軍方2日接收首批8輛「終結者」支援戰車，將於接下來的聯演中進行各種測試。儘管先前俄國國防部一度將「終結者」打入「財政冷宮」；不過近來「終結者」在敘利亞戰鬥任務中亮眼的表現，讓其奪回軍方的青睞。

報導中指出，「終結者」支援戰車2日已進駐烏拉爾(Urals) 車里雅賓斯克州(Chelyabinsk region)第90戰車師的營地。俄國國防部強調，新的戰鬥載具可輕易摧毀敵人輕裝甲載具、直升機，甚至是低空飛行的戰機，都逃不出它的手中。

俄正式接收首批「終結者」支援戰車

該師副指揮官席格瑞夫(Andrey Sigarev)表示，終結者「獨到之處在於武器系統，能同時追蹤3個目標」。專家則分析，1輛「終結者」可取代由40名士兵與6輛裝甲車組成的摩托化步兵排。

「終結者」支援戰車設計源於T-90戰車，時速60公里、重達44噸，車上乘員5人。配備超音速反戰車飛彈系統Ataka，最遠能擊中位於6公里的目標；車上的2門30公厘自動砲，可壓制步兵兵力與直升機。此外，「終結者」還裝備2挺槍榴彈發射器與卡拉什尼科夫衝鋒槍。

報導表示，「終結者」首度公開亮相是在2018年紅場大閱兵，更曾參加俄軍2017年在敘利亞的行動。「Defence Blog」則指出，「終結者」的設計目的在於為進攻中提供火力支援，特別是以反戰車系統摧毀敵人裝甲戰力。

俄國國防專欄作者利托夫金認為，敘利亞戰場經驗證明終結者堪稱「萬用士兵」，除可用輕兵器、槍榴彈發射器與反戰車導引飛彈獨立與恐怖分子作戰，還能抵禦配備無人飛行載具的戰車排。換言之，陸軍高層對其疑慮已一掃而空，這讓它的出口潛力大大上升。

事實上，俄國國防部在2010年時，一度放棄對終結者支援戰車研發的財政援助。當時的防長為謝爾久科夫(Anatoly Serdyukov)，其主張大量採購外製軍品來刺激俄軍現代化。

不過，「Defense News」認為，儘管「終結者」擁有龐大的出口潛力，但國家支持與否才是外銷的關鍵。事實上，生產「終結者」的烏拉爾捷爾任斯基車輛製造廠，在「Defense News」2018年的全球百大國防企業排行榜中敬陪末座，與其他軍工大廠相比仍有落差。

(中時新聞網)