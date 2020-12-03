多災多難的地球，今年除遭新冠疫情蹂躪，溫度也愈來愈高！聯合國旗下的「世界氣象組織」（WMO）發布最新報告，2011到2020年是有紀錄以來最熱的10年，即將落幕2020年，可望成為史上第2熱的年份，僅次於2016年。聯合國秘書長古特雷斯沉痛警告，地球已瀕臨陷入「氣候災禍」中。

2日出爐的《2020年全球氣候狀態報告》，整理了今年1到10月的溫度資料。隨著全球溫度升高趨勢更為明顯，今年全球平均溫度，比工業革命前1850年到1900年間的均溫，還要高出攝氏1.2度。自有紀錄以來（1850年），2015年迄今的6年，包辦史上最熱排行榜1到6名。

儘管今年9月以後遭逢反聖嬰現象，導致太平洋部份區域海水溫度下降，但2020年依舊非常熱。WMO秘書長塔拉斯表示，「不幸的是，就氣候來說，2020又是個不尋常的一年。儘管出現反聖嬰現象，但今年高溫已逼近史上最高，和2016年的破紀錄水準不相上下」「2024年之前，年均溫比工業革命前水平高出攝氏1.5度的機率，約為20％。」

在哥倫比亞大學發表氣候視訊演說的古特雷斯，則以強硬措辭指出，世界正走在「自殺性」的道路上，「末日般的大火和洪水，以及熱帶氣旋和颶風，愈來愈成為新的日常狀態」「人類對大自然發動戰爭，這是自殺。大自然總是會反擊─它正以逐漸增強的力道和憤怒發動反擊。」

根據2015年的《巴黎協定》溫室氣體減排目標，把全球溫度升幅控制在攝氏2度內，但各國希望能限制在1.5度。古特雷斯強調，國際社會有必要發起全球氣候運動，以達到此目標，因為「疫情有疫苗，但地球暖化沒有。」

隨著創紀錄的氣溫?嚴重的乾旱與加速暖化的海洋都證明全球碳排放量仍持續上升，聯合國秘書長古特雷斯再次呼籲全球努力達到碳中和，「疫情有疫苗，但暖化沒有。」

(中時 )