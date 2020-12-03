響應政府打炒房的決心，金管會將三管齊下嚴控。金管會主委黃天牧3日指出，打炒房金管會陸續祭出措施，一是對銀行進行房貸專案金檢、二是銀行在房貸、土建融八大疏失改善要落實、三是進行場外監控，金管會將緊盯不動產授信逾放、建築放款總額上限、存放比、不動產授信備抵呆帳提存率等指標。

黃天牧表示，2020年11月24日已預告過會對國銀進行專案檢查，而專案檢查查核重點會放在風險比較高的餘屋貸款、土建融、豪宅貸款，包括央行查核重點也會同樣重視，但不會影響到一般民眾購屋貸款。

另外，黃天牧指出，11月3日國銀總經理會議中銀行局局長莊琇媛與各家銀行總經理已討論過銀行授信管理問題、也提醒了8大授信缺失，已在11月20日發文給各銀行、11月24日宣布將針對這幾類案件進行列為金檢重點。

所謂的銀行房貸、土建融八大常見疏失，包含：法定限額控管有漏洞、徵信作業便宜行事、鑑價作業不合理、例外案件管理欠妥、貸放後管理輕忽、餘屋貸款過於寬鬆、未有效防堵豪宅貸款、土地及建築融資放款欠管等，這些都已被金管會列為金檢重點。

在場外監控方面，金管會則緊盯不動產授信指標，包括：不動產授信的逾放比、銀行法72條之二所規定的銀行承作建築放款總額限制、存放比、不動產授信備抵呆帳提存率等。黃天牧強調，目前國銀存放比達7成5、銀行的不動產授信備抵呆帳提存率平均達1.56％，其他數據情況也都良好。

黃天牧指出，此次會針對國銀授信風險來檢查，像餘屋貸款方面會關心銀行有無訂定無風險管理機制像貸款成數、期限、額度控管；土建融方面，則看借款人沒有依計劃興建、有沒有一再展延、有無風控措施來降低銀行風險，還有投資客豪宅貸款授信有無做風險管理、有無符合央行規定。

(工商 )