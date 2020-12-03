全台首座杜比影院（Dolby Cinema）3日在桃園新光影城揭幕，新光影城董事長吳昕昌指出，桃園新光影城自7月開就有留一手，這一手就是杜比影院開幕，遲至12月開主要係受疫情影響片源不可控制，但杜比影院是全台唯一一家，斥資經費高但也相對吸票房，有助縮短回收年限。

新光三越轉投資新光影城在睽違六年後，今年七月於桃園開出新店，桃園新光影城位於高鐵青埔站的置地廣場，斥資4億打造6,800坪複合式影城商場，為全台新光影城首家複合式商場，也因為兩個樓層是美食商場，在緊鄰X-Park水族館帶動下，新光影城商場單月業績都在近億元，估計首年吸客破100萬人次，業績達標5.5億元沒問題，但全台四家影城包括桃園因是疫情海嘯第一排，截至十月觀影人次回復六、七成，11月鬼滅上映爆滿，12月杜比影院開幕有助投資回收期可縮短不少。

正逢新光三越百貨集團高級幹部全台聯席營，連續二日將研習營拉至青埔COZZI舉辦，正好趕上杜比影院開張，包括新光三越副董、總經理吳昕陽率領所有幹部成員逾百人一起體驗這場聲五感震撼的觀影秀。

吳昕昌說，接手新光影城以來即堅持以創新的營銷理念，以及新的觀影價值體驗提供消費者更棒的影音享受，此次攜手杜比實驗室推出杜比影院，是全球261家、亞洲第四區，僅次日本、中國、韓國提供國際化的影視規格給台灣影迷。

杜比視聽技術深受好萊塢許多製片大廠青睞，以去年2019年全球票房排名前十大電影或2020今年獲得奧斯卡獎的11部電影都是採用杜比視界與全景聲格式製作發行，來自香港的杜比實驗室總監柯永德就戲稱要留在台灣看電影，因為香港沒有杜比影院。

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