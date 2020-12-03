全聯今年火鍋祭網羅逾50款湯底，較去年多13款，獨家有40款是歷年最多，指定商品4日至17日第2件5折，還喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」，首推被網友封為全宇宙最難訂的「全火鍋」獨家上架的「歐爸泡菜鍋、元氣藥膳鍋」。
根據統計，全台火鍋店超過1萬家，可見吃火鍋多受歡迎，全聯從2014年起推出火鍋祭賣常溫湯底，6年來業績彈跳成長24倍，9月4日起因應「全火鍋」開幕提早開跑，至今賣破60萬包、業績近億元。
在熱銷排行榜中麻辣鍋最受歡迎，光是冠、亞軍「馬辣-麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛-蒙古麻辣鍋火鍋湯底」加起來就賣7萬包，第3名至第10名是「小蒙牛-蒙古養生鍋火鍋湯底、太和殿麻辣紅湯火鍋湯底、太和殿大骨煲湯火鍋湯底、十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋、桂冠山頭火監製-鹽味豚骨鍋、太和殿花膠雞湯鍋火鍋湯底、石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底、紅豆食府竹笙干貝雞湯火鍋湯底」。
今年新引進的獨家名店像是「這一鍋、聚、麻神、石二鍋、紅豆食府」等都各賣破萬包。預計今年有「全火鍋」的話題帶動，常溫湯底挑戰2.5億元目標，連同生鮮、冷凍湯底、火鍋料等都可較去年成長2成。
此外，9月至今冷凍湯底也賣出30萬包，創造破5000萬元業績，冷凍火鍋料更賣出500萬包，累積2.8億元業績，皆較去年同期成長2成。
(中時 )
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