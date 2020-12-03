生醫產業「智慧化」！工研院今天在2020台灣醫療科技展中發表「RFA智能化射頻熱消融腫瘤技術」，為全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統。未來可應用至肺、腎腫瘤與乳癌等，帶動相關醫材業者產業鏈商機。

工研院也攜手特力集團旗下特安康，發表舒眠類醫藥品「特！安康Sleep95」，可以幫助入睡、調整身體緊張與焦慮壓力程度。

2020台灣醫療科技展於3日至6日盛大開展，工研院展出10項聚焦在「智慧醫療」與「健康照護」發展的創新科技。

工研院生醫所表示，醫生在做肝臟腫瘤消融時，必須先將病患推入斷層掃描室，拍攝腹部的影像再決定入針的路徑，近年來微創手術因傷口小、恢復期短，成為生技醫材廠搶攻的藍海市場。

「RFA智能化射頻熱消融腫瘤技術」，結合資通訊與高階影像技術，以微創手術，結合影像資料，將電極針引導至病灶，進行局部區域性治療，可用於肝腫瘤治療切除，傷口較小、恢復期較短，具有取代傳統手術療法優勢。

根據全民健保統計顯示，台灣人每年吃掉9.2億顆安眠藥，其中六成用藥者持續服藥超過一年，特安康導入工研院研發，以天然複方植物精萃的Bugu-S獨家配方製造的「特安康Sleep95」，完含藥物成分，從改變細菌叢生態、調整體質，幫助入睡，調整身體緊張與焦慮壓力程度。

此也與國泰新竹分院合作，超過百位人體臨床實驗證實，連續服用2個月後，能縮短入睡所需時間、較長睡眠時間和增加深眠，並減少醒來次數。

工研院智慧長照大聯盟總召集人、副院長彭裕民指出，目前智慧長照大聯盟已有包括特力集團等共22家長照相關業者加入，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等四大領域全方位解決方案，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，協助台灣為國際智慧長照服務解決方案的主要供應者。

(中時 )