被封為「狂野空姐」的香港TVB女星廖慧儀，昨(2日)驚傳前男友Sam墜樓身亡，千字遺書也曝光，內文絕望寫下「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」，證實廖慧儀劈腿港星孔德賢傳聞。雖然廖慧儀至今沒有回應，整個人龜縮神隱，然而Sam的妹妹也向媒體公開事發後，廖慧儀以私訊質問她的對話內容，坦言廖慧儀的言行令家人都感到心寒。

廖慧儀前男友驚傳在昨日疑似為情所困，墜樓身亡，廖慧儀第一時間也火速將下午活動取消，並關閉IG留言功能，至今未有回應，整個人宛如人間蒸發般徹底神隱。

不過Sam的妹妹今(3日)就向港媒曝光廖慧儀在事發後，以私訊質問她的對話內容，截圖中只見Sam的妹妹告知她噩耗，但廖慧儀隔了8小時才回覆，而回覆的第一句話更是令人心寒，「公開遺言是Sam的意願？」

Sam妹妹向媒體曝光的對話截圖隨即在網路瘋傳，也讓廖慧儀形象繼續向下崩跌，香港網友也紛紛留言痛批「這不就是怪他妹多事？」、「為這種女的輕生真的不值得」、「妳不會下去問是不是他意願啊」、「為啥港女可以這麼絕情」。

另外據《東網》報導，廖慧儀因為前男友墜樓事件，成為人人喊打的負心女，原定她本週日將在《歡樂滿東華2020》有表演橋段，現在也確定已經取消，星路岌岌可危。

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