9月才假釋回台南東山老家居住的前槍擊要犯詹龍欄，曾說要在家好好陪父親，日前傳出其父詹明通已於上月病故，詹龍欄為感念父親養育之恩，節省喪葬費用，號召親友捐贈250萬元給東山區弱勢家庭、1輛價值300萬元救護車給東山消防分隊。

東山區公所表示，詹家與親友捐贈給東山區69戶低收入戶每戶1萬元、中低收入戶232戶每戶5000元；社區老人共餐費65萬元、東山區大客里活動中心視聽設備4萬元，11月27日已收到善款。公所將於歲末圍爐活動時發放善款給中、低收入戶，也將致贈詹龍欄感謝狀。

詹龍欄的表弟前民進黨台南市黨部東山區主任張新斛說，詹龍欄希望其父喪葬要低調，因此號召親友把陣頭等費用節省下來幫助弱勢。詹也提到，山區民眾就醫不便，因此希望以父親詹明通名義捐贈救護車給東山消防分隊，嘉惠地方民眾。因為詹龍欄表示一切低調進行，所以捐贈之事直到3日詹明通公祭時，才由親友曝光。

(中時 )