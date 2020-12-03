東北季風降雨集中在桃園以北，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區需注意局部大雨。(氣象局)

東北季風影響，今（３日）晚至明（４）日基隆北海岸及大臺北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。（氣象局）

強烈東北季風報到，中央氣象局指出，今天（3日）受到一股更強的冷空氣南下，白天除高屏高溫有25度左右以外，其他地區高溫都在23度以下，截至傍晚北臺灣氣溫已降至16、17度，中部和花東也只剩下20度左右。不過今夜明晨會進入這波冷空氣最冷時刻，低溫下探13度，玉山有機會降下瑞雪。

氣象局預報員官欣平指出，今晚氣溫會持續下探，到明天（4日）清晨最冷，屆時中部以北及東北部低溫約15-16度，沿海空曠地區氣溫會更低，有機會出現13-14度極端低溫。南部及花東低溫17-19度。白天北臺灣高溫大多都在20度以下，其他地區約21-24度。

降雨方面，迎風面的北部及東半部地區仍有斷斷續續的降雨，降雨集中在桃園以北，氣象局也針對北北基發布大雨特報，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區需注意局部大雨，宜蘭、花蓮地區雨勢較為趨緩。官欣平表示，觀察到南方有一波水氣，中南部地區及中部山區亦有零星短暫雨，但影響不大。

官欣平指出，今夜明晨低溫已達到高山降雪的溫度條件，搭配中層水氣若足夠，超過3000公尺高山，如玉山確實有機會迎接今年入冬以來的首次降雪。

至於何時回暖？官欣平表示，這波冷空氣大約到周六（5日）會稍微回溫，但溫度也大多在20度左右，整體雨勢和天氣明顯轉好、變暖，要等到下周三、周四（9-10）東北風減弱後才有感。

(中時新聞網)