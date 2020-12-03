近期因萊豬案槓上行政院長蘇貞昌，被支持者封為「藍營新一代女戰神」的國民黨立委鄭麗文今天表示，全民要求最基本的標示萊豬，蔡政府卻說美方關切、提醒台灣不能造成技術性貿易障礙，所以政府不標示，只發給貼紙，把責任推給民眾和店家，她感嘆，有豬農業者已無奈透露，快活不下去了。

鄭麗文今3日在臉書貼文指出，下午全國80多家、進口市占率8成以上豬肉進口業者，召開記者會連署聲明，維持不進口萊豬及落實標示產地意向書。業者在會中很無奈的說，因為萊豬議題，生意掉2成，快活不下去。行政院卻說，業者願意自主標示、樂觀其成、幫政府解套。

她也點名總統蔡英文、蘇貞昌、經濟部長王美花等官員，提到蔡政府總以「開放美國萊豬進口，台灣才能加入國際組織、才能推展台美貿易」的大帽子，壓制國內反對進口萊豬的聲浪。但是從8/28迄今四個多月，川普落選、拜登政府即將上台，「台美FTA談判沒進度、TIFA也沒看到、台美關係沒升級」。

就連「全民要求最基本的標示萊豬」，蔡政府說美方關切、提醒台灣不能造成技術性貿易障礙，所以政府不標示，「只發給貼紙」。把責任推給民眾和店家，如果貼紙標示不實，就是無良商人、老百姓的錯。

最後，對於這些政策，她也要請問蔡政府2件事。第一，如果八成不進口萊豬，到時候台美經貿談判不利，是不是又甩鍋給民眾？是不是又藉口民眾的自救行為導致台美經貿無法談判？第二，現在說樂觀其成，會不會到時候又髮夾彎，摸頭業者必須進口美國萊豬？如果民間不配合，會不會又被查水表？

推卸責任的蔡政府 蔡英文總統、蘇貞昌院長、王美花經濟部長等官員， 總以「開放美國萊豬進口，台灣才能加入國際組織、才能推展台美貿易」的大帽子，壓制國內反對進口萊豬的聲浪。 但是從8/28迄今四個多月，川普落選、拜登政府即將上台，台美FTA談... 由鄭麗文發佈於 2020年12月3日 星期四

(中時新聞網)