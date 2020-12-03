在北京連續祭出禁止進口、加徵關稅重手後，西澳洲長麥高文(Mark Gowan)已改變溫和委婉立場，直接呼籲聯邦全力修復中澳關係，避免更大貿易損失。但有分析指出，儘管澳洲原本以為在中澳貿易爭議中能得到「民主夥伴」國家的支持，但現實卻是，在國際商業領域，「民主和戰略上的朋友往往是最激烈的競爭對手。」

綜合媒體報導，標普全球普氏亞太農業定價副總監Andrei Agapi接受《CNBC》採訪時表示，大陸目前正向美國進口大量產品，包括小麥、玉米及大豆等。這些採購源於美中間的第一階段貿易協定，北京承諾購買大量的美國製造、農業及能源產品及服務。

Agapi認為，澳洲在與大陸的貿易爭議中處不利位置，因為大陸並非一定需要來自澳洲的產品，目前也已找到進口的替代來源，像是來自美國的供應。隨著大陸尋求補充庫存和儲備，大陸有可能購買更多，而大陸還有更多的供應商空間，不僅僅只是美國。

大陸是澳洲最大貿易夥伴國，同時是澳大利亞大麥、煤炭、葡萄酒等重要商品的最大出口市場。澳媒此前援引數據指出，澳洲向大陸出口的龍蝦、食糖、煤炭、木材、羊毛、大麥和銅礦等商品，總價值約60億澳元（約合人民幣285億元）。

西澳大學溫斯洛普經濟學教授Rod Tyers近日在一篇文章中指出，如果中澳展開「全面貿易戰」，那麼澳洲估計將損失6%的GDP；昆士蘭科技大學的零售專家Gary Mortimer則稱，如果澳大利亞停止進口所有大陸產品，將對該國的GDP產生「毀滅性」影響。

因此，在製造出口業遭遇重創之際，澳洲輿論就應對方法出現了兩種觀點，其一，向美國尋求保護，將澳大利亞與美國的安全條約「從軍事領域轉移到經濟領域」；其二，組建「經濟聯盟」，與所謂「五眼聯盟」的夥伴共同對抗大陸。但這兩種觀點都建立在一個基礎之上，即澳洲的「民主夥伴」都是靠得住的。

然而，從目前情況看來，在這場貿易爭議中，澳洲在世界經濟地位的現實已經暴露無遺，它只能是靠自己。例如在澳洲龍蝦供應「被切斷」後，一直以來力挺澳洲的紐西蘭，並沒有拒絕上海高級餐廳的供貨請求，同時，面臨相同處境的還有澳大利亞葡萄酒。大陸商務部在上月27日認定，原產於澳洲的進口葡萄酒存在傾銷可能，決定採用保證金形式對上述產品實施臨時反傾銷措施。

對此，澳洲的民主夥伴們口口聲聲說要力挺，通過反華組織跨國議會對華政策聯盟發起一場「購買澳大利亞葡萄酒、聲援澳大利亞」的活動。但澳媒也坦承，這場「臨時促銷」活動只是杯水車薪。澳洲葡萄酒被加徵關稅這個消息，對美國和紐西蘭的的葡萄酒商來說猶如天賜良機，這些國家可能迫不及待想要佔領青島、成都等大陸城市超市內的紅酒貨架。

最後，澳洲原本以為在中澳貿易爭議中能得到「民主夥伴」國家的支持，但現實是，它只能靠自己。在國際商業領域中，「民主和戰略上的朋友往往是最激烈的競爭對手」。

(中時新聞網)