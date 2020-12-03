第3屆臺灣與尼加拉瓜自由貿易協定（FTA）委員會會議於12月2日透過視訊方式舉行，由經濟部長王美花及尼加拉瓜發展暨工商部長蘇洛薩諾共同主持，就市場進入等議題交換意見。尼方同意給予我國鋼鐵製衛生設備及零件等3項工業產品調降關稅之優惠；我方則調降尼國含調製海參在內的6項產品關稅，雙方互惠提供未來業者拓銷市場之利基。

王美花於開幕致詞中，首先關懷尼國日前遭逢約塔颶風侵襲之景況，並提及尼國不僅是我國在拉丁美洲地區重要經貿夥伴，亦為我國農、漁產品主要來源國之一。自1997年臺尼FTA生效迄今，雙邊貿易總額持續成長。今（109）年亦未受疫情影響，截至10月份雙邊貿易已達1億3,990萬美元，較去年同期成長11.98％。蘇洛薩諾部長表示，臺灣已成為尼加拉瓜全球第5大、亞洲第1大出口市場，樂見雙方貿易關係更上一層樓。

這次會議中尼方同意調降我方3項工業產品輸尼關稅，包含鋼鐵製衛生設備及零件，以及近年穩定出口該國之塑膠雨衣、圍兜、腰帶、墊肩等其他塑膠製衣著及其他紡織材料製服飾附屬品；其中，除塑膠製衣著及其附屬品採分期降為零關稅外，其他2項產品則給予免關稅待遇，生效後可望提高我國產品於當地之競爭力。

尼方本次關切議題則主要聚焦在農牧及水產品，會中我方同意調降尼國輸臺之調製海參等6項產品關稅，並提高尼國粗糖配額1萬公噸。

臺尼雙方對本屆會議的具體成果感到滿意，並盼未來兩國能持續藉由自由貿易委員會或雙邊經貿訪團交流，深化雙邊關係，促進臺尼FTA效益極大化。

(工商 )