美國反情報部門主管公開警告，中國大陸的情報人員已經盯上了美國當選總統拜登身邊的重要幕僚與競選團隊成員，這些未來的美國政府高層官員與接近拜登團隊的人士正面臨不能忽視的情報風險。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，美國國家反情報和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）2日在智庫阿斯彭研究所一場會議中公開做出上述表示。他還說，中共的行動是在預料之中，目前的反情報部門會熱心地向拜登新政府提供簡報，向他們通報中共對拜登團隊展開情報活動的詳情。

《美國之音》則指出，埃瓦尼納去年曾在一次討論會上描述北京主導的網路間諜活動時說：「習近平領導下的中國共產黨希望在地緣政治、經濟和軍事上成為全球領導者，他們會不惜任何手段去達到這個目的。」

在阿斯彭研究所主辦這場研討會上，前美國國家情報副總監戈登（Sue Gordon）說，對拜登新政府來說，反擊中國間諜活動依然是一個首要問題。她還稱讚川普政府為喚醒美國對中國威脅的注意力作出了貢獻。

BBC表示，華盛頓多次指責中國大陸間諜盜竊美國經濟情報及國家安全機密，並稱他們常以在美國求學、研究的身份作為掩護。北京方面則完全否認這些指控。

一名美國司法部官員稱，今年9月華盛頓撤銷了超過1000名中國留學生的美國簽證，因他們涉嫌與中共軍方有密切聯繫，可能為對美國國家安全帶來威脅。

中國大陸是在美國際留學生的最大來源國，目前約有37萬名大陸學生在美國大學求學。部份大陸學生曾向BBC表示，近期他們在美國校園面臨的敵意與懷疑有所增加，甚至感到人身安全受到威脅。數月前，一名在德州休士頓求學的大陸留學生，對外宣稱其居住的公寓門上被塗上「間諜」字樣。

美國雪城大學社會學助理教授馬穎毅早前接受BBC採訪時表示，在美國的中國留學生如今「被政治化與邊緣化」，達到「前所未見的程度」。

美國主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）今年早些時候增說，對於前來美國求學的學生，這個國家的大門是「完全敞開的」，但是「如果你在這裡假裝（成學生），那我們必須要自衛。」

(中時新聞網)