大陸女演員孫儷因主演古裝電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》等，讓台灣觀眾留下深刻印象，而她和男星鄧超相戀5年結婚，生下一子一女，事情家庭兩得意，令許多人稱羨；近期孫儷投入電視劇拍攝工作，趁空檔曬出一張「美女合照」，讓網友意外發現她超節儉美德，掀起熱議。

孫儷今（3）日下午在微博發文，提到自己前一晚到商場拍戲，看到一個美女就忍不住合照，畫面中孫儷一頭知性短髮戴著口罩，穿著一件咖啡色羽絨外套朝鏡頭比YA留影；但細看照片才發現，孫儷口中的美女就是她自己，她身後是俐落短髮時的代言宣傳照。

近期孫儷投入電視劇拍攝工作，趁空檔曬出一張「美女合照」，讓網友意外發現她超節儉美德，掀起熱議。(圖/ 摘自孫儷微博)

網友注意到她身上穿的羽絨外套，在她10年前拍《後宮甄嬛傳》時就曾在片場穿過。(圖/ 摘自微博)

不過，她的美女合照短時間被網友瘋傳討論，因為大家注意到她身上穿的羽絨外套，在她10年前拍《後宮甄嬛傳》時就曾在片場穿過，而且《那年花開月正圓》的劇組花絮也有看到孫儷穿過；「孫儷一件衣服穿10年」瞬間登上微博熱搜，網友都被孫儷節儉美德驚呆，還有人認為這真的很難能可貴，「一件衣服要穿10年不僅是節儉，身材還要維持10年不變胖才行」，讚嘆孫儷的自律。

其實孫儷因父母親離異，曾和母親過著7年居無定所的生活，也讓她養成自律又節儉的個性；剛出道時還曾在電視劇《情深深雨濛濛》裡，替趙薇伴舞，如今已經是當紅一線女星，相當成功。

(中時新聞網)