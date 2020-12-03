「只有在運動時，才能感受到身體是沒有病痛的。」今年甫從高師大特教系畢業的蔡品誼，因從小罹患妥瑞氏症，導致求學期間曾遭同儕霸凌，甚至成為老師眼中的「問題學生」。不過，蔡品誼在田徑中發現快樂，並多次代表台灣出賽，儘管大二那年再確診雙耳全聾，頓失平衡感，但她永不放棄，並於2020全障運中，代表南市參加跳高項目並打破大會紀錄，「跑」出璀璨人生。

蔡品誼猶記，小學三年級時，身體開始不自覺突然扭動，雖然老師總責罵她，但她就是控制不了身體，直至小學五年級，才診斷出罹患妥瑞氏症。蔡品誼說，當時同儕年幼不懂事，會刻意模仿她的動作譏笑她，而自己也壓抑不住情緒，經常與同學發生口角，是老師眼中的「問題學生」。

儘管病痛纏身，但蔡品誼奮力向學，並成功進入台南女中，立志考取醫學系。不過，蔡品誼自己也沒料想到，原先已受妥瑞氏症所擾，耳朵也開始漸漸失去聽力，最後在學測時，因閱讀速度過慢、聽力受損，僅考取高師大特教系，醫師夢想破碎，「時至今日，還是覺得很遺憾。」

放榜後，深陷憂鬱泥沼的蔡品誼，卻在此時遇見生命中的貴人，那就是金城國中田徑教練林漢森。蔡品誼說，其實自己從小就喜愛田徑，但始終沒有接受正規訓練，後來在教練指導下，重新認識田徑，找到快樂與自信，並於2017年起赴澳門、大陸、愛沙尼亞等地參加國際賽事。

不過，老天爺卻在大三那年，開了蔡品誼一個大玩笑。蔡品誼某晚因癲癇發作，送往醫院急診，後來診斷出雙耳全聾，讓蔡品誼墜入人生谷底。失去聽力後，因喪失平衡感，導致跑步時容易歪斜、摔倒，「其實我害怕的不是疾病，而是疾病改變了我原來的生活。」然而，僅低潮1個月，蔡品誼不被困境打敗，反透過不斷練習，在運動治療師輔導下，克服聽障、重新愛上跑步。

今年畢業後的蔡品誼，並不想當特教老師，而是想堅持當年助人夢想，考取救護員執照或消防特考。一路走來，蔡品誼最感謝中華民國聽障者體育運動協會祕書張震宇，「因為他比聽障者，更了解這個無聲的世界。」也因為張震宇的鼓勵，才讓她有勇氣繼續「跑」下去。

(中時 )