國片《親愛的殺手》3日在MUVIE CINEMAS舉辦首映典禮，監製唐在揚及導演賴孟傑率領主演的鄭人碩、邱偲琹、喜翔、黃采儀與鄭志偉出席。喜翔在《親愛的殺手》中飾演鄭人碩的爸爸，要幫身障的兒子洗澡，被問到一場喜翔幫全裸鄭人碩洗澡的戲，喜翔笑說：「我有看到他的雞雞！」表示現場女性工作人員很多，「我就保護著他，幫他拿毛巾當他助理」，鄭人碩則說喜翔是他很好的長輩，「所以就『整組』拿出來給喜哥看」，喜翔才開口：「那天很冷...」鄭人碩趕緊接話：「但我沒有縮起來喔！」喜翔笑說：「我不表示意見！」片中父子一搭一唱笑翻眾人。

至於要扛著80公斤的鄭人碩移動，喜翔也幽默說：「導演一喊卡我就飆國罵了，我這輩子抱他比抱女人多！」片中喜翔有一場企圖用枕頭悶死鄭人碩的戲，喜翔表示醞釀很久，還沒正式演，情緒已大崩潰，「那場戲我浪費導演非常多時間，我花了半個晚上準備」。至於是否擔心用枕頭悶鄭人碩失手？喜翔入戲開玩笑答：「那就算啦，一個送山上，一個送監獄，不是很好嗎？」

女主角邱偲琹表示首映會有邀請媽媽、妹妹和奶奶觀影，邱偲琹在片中和鄭人碩有全裸床戲，鄭人碩說：「完了完了，電影放完我一定會坐著輪椅出去，被他家人打到坐輪椅！」鄭人碩被問女友小薰會否來觀影，「不會，她今天有工作」。該片製作費約2000萬，票房至少要達3000萬才能回本，被問票房破3000萬要如何答謝影迷？鄭人碩和邱偲琹表示會重現片中橋段，坐輪椅到西門町分送泡麵給大家。電影12月4日上映。

(中時 )