南韓衛生部門人士3日表示，南韓政府已與英國藥廠阿斯特捷利康簽訂新冠疫苗採購合約，下周左右將公布採購結果。
韓聯社報導，南韓政府近期持續與阿斯特捷利康、輝瑞、嬌生、諾瓦瓦克斯（Novavax）、莫德納等藥廠洽商採購事宜。阿斯特捷利康7月已與韓國SK生物科學公司簽約委託生產，南韓預期將取得直接在國內生產的疫苗。
南韓政府曾計畫通過新冠疫苗保障機制（COVAX facility）獲得疫苗1000萬劑，同時與海外藥廠協商採購疫苗2000萬劑，但實際採購規模預計將超過3000萬劑。
(中時 )
南韓衛生部門人士3日表示，南韓政府已與英國藥廠阿斯特捷利康簽訂新冠疫苗採購合約，下周左右將公布採購結果。
韓聯社報導，南韓政府近期持續與阿斯特捷利康、輝瑞、嬌生、諾瓦瓦克斯（Novavax）、莫德納等藥廠洽商採購事宜。阿斯特捷利康7月已與韓國SK生物科學公司簽約委託生產，南韓預期將取得直接在國內生產的疫苗。
南韓政府曾計畫通過新冠疫苗保障機制（COVAX facility）獲得疫苗1000萬劑，同時與海外藥廠協商採購疫苗2000萬劑，但實際採購規模預計將超過3000萬劑。
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