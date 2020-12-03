期待前所未有的觀影體驗？到底在電影宣傳時都會強調的杜比視界（Dolby Vision）、杜比全景聲（Dolby Atmos）體驗起來多麼讓人驚艷？全球第261間、台灣第一座杜比影院（Dolby Cinema）今（3）日在桃園新光影城熱鬧揭幕。影院從內到外完整呈現杜比視界（Dolby Vision）4K雙雷射HDR畫面，配合杜比全景聲（Dolby Atmos）沈浸式震撼音效，322個座位不管你坐在哪裡，都能獲得前所未有、身臨其境的震撼觀影效果，只要400元就能享受到備受好萊塢知名導演和幕後團隊青睞的前衛觀影體驗，聽過一次、看過一次就絕對讓你回不去！

杜比高科技的視聽技術，深受好萊塢許多製片大廠的青睞，不論是2019年全球票房排名前十名的電影，或者2020年高達11部奧斯卡獲獎電影全部採用杜比視界、杜比全景聲格式製作發行。許多電影愛好者對杜比並不陌生，但除了台灣觀眾熟知的杜比全景聲技術，杜比影院更加入了杜比視界HDR影像技術，再搭配獨具匠心的影廳設計，與眾不同的包圍感與震撼力，使觀影者如進入電影世界當中，縱情徜徉於原汁原味的故事情節，獲得極致的視聽享受。

杜比實驗室內容合作總監柯永德（前排中）與台灣杜比團隊合影。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

杜比實驗室內容合作總監柯永德（Alex Or）現場展示杜比影院不凡的影像及音效效果，銀幕上呈現出令人嘆為觀止的亮度、對比度及繽紛華麗的色彩，音響設備隱藏在劇院簡單時尚的設計當中，卻從四周到天花板滿佈強力音響與劇院合而為一，帶給觀眾沈浸式音效包覆，分毫不差的將所有杜比影院的觀眾帶入電影築構的故事當中，引發現場觀眾讚嘆。最棒的是曲面銀幕、環抱式的座椅排列加上特殊訂製座椅，讓每個座位有如皇帝位，舒適觀影不會漏掉任何一秒的精彩。現場柯永德也清楚說明造就此種身歷其境體驗的杜比影院三大特色：

杜比視界——美輪美奐的精彩畫面

杜比影院特有的杜比視界4K雙雷射HDR放映系統擁有亮度、對比度和色彩三大核心優勢。在放映3D畫面時，畫面峰值亮度可以達到14FL，與 2D標準放映亮度（14FL）相當。杜比視界HDR的對比度高達1000000:1，相當於一般影院的500倍，好處是在讓畫面呈現高亮度的同時，還能表現出更深邃的暗部，帶來更豐富的明暗細節。此外，無與倫比的顏色空間遠超DCI P3標準色域範圍，支持超高清國際標準Rec.2020色域，可以呈現更多以往從未在大銀幕上出現過的鮮明色彩，更接近人眼所見的真實世界。

杜比全景聲——感動人心的靈動音效

杜比全景聲沈浸式音效系統，打破了傳統的聲道概念，可以在三維空間內準確放置和移動聲音元素，靈動音效縈繞在觀眾周圍，甚至頭頂上方，讓聲音飽滿清晰、生動真實、細緻入微、精彩紛呈，讓觀眾可以更加自然地「置身」在電影的情境之中。

杜比影院的設計與一般影院不同，採取全黑設計，去除影院內會反射光線的設備，綜合曲面銀幕以及環抱式座椅，一進入就有不同的感受。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

杜比影院官方形象圖。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

影廳環境——獨具匠心的細緻設計

走進杜比影院，入眼的設計處處彰顯巧思和專業性。吸光的「蠶繭牆」，搭配兩側向下照射的引導燈光、對於各頻段聲音混響時間嚴格控制的聲裝設計以及隱藏起來的揚聲器，每處細節的設計都是要讓觀眾盡可能不受干擾地投入到電影之中。面向經過特殊設計的曲面銀幕，環抱式座椅區讓身處影廳內每一處角落的觀眾都能夠擁有絕佳的觀影視線。值得一提的是，杜比影院還曾憑藉在產品設計方面的卓越表現，榮獲2015年紅點獎（Red Dot Award）。

新光影城董事長吳昕昌攜手杜比實驗室促成全台首座杜比影院開幕。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

新光影城吳昕昌董事長表示：「新光影城團隊不斷追求創新的營銷理念以及新的觀影價值體驗，為了讓消費者體驗到更好、更棒的影音享受，特地攜手杜比實驗室，推出杜比影院，希望將最具特色與國際化的影視規格帶給臺灣影迷。」

想要搶先體驗杜比影院的觀眾，可以把握12/4上映的《魔物獵人》，及影迷聲聲呼喚將於12/17上映的《神力女超人1984》皆使用杜比視界及杜比全景聲製作，絕對是觀眾們初次享受杜比影院的最佳選擇，現在凡是購買杜比影院票劵，即可獲得該場次原版電影海報乙張，此外為了歡慶杜比影院開幕，新光影城也舉辦全台唯一杜比影院特色體驗分享文，拍照打卡即抽杜比影院原裝進口贈禮，還有聖誕跨年慶票根萬元好禮抽等活動，詳情請洽新光影城官網以及官方粉絲團。

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