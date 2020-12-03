根據麥肯錫報告預估，未來生物電子學市場規模達百億！前瞻性生物電子醫學的進展，開啟慢性病治療另一扇門，藉著一些微型可植入設備或非侵入性電子磁療裝置，透過電磁脈衝或電流刺激，經由神經迴路反饋來調節器官的功能，進而改善症狀的相關產品，目前已有台中業者推出搶市。

其中，擁有「奧斯汀」寢飾品牌的敬統實業，看好生物電子學市場發展潛力，近年來積極投入這塊新興醫療領域PEMF裝置研發，轉投資創立「愛蜜奇健康科技公司」。經過數年研究PEMF磁脈衝技術，目前已開發出多款名為「Austin PEMF 脈衝磁墊」，以坐墊、睡墊的等產品推出，並取得台灣、中國大陸相關2個專利及美國FDA醫療器械認證。

愛蜜奇健康科技董事長汪廷凱表示，該系統藉由獨特脈衝磁波形（bipolar pulse雙極脈波）及頻率變化方式來改善慢性疼痛及睡眠問題，而此研發計畫，也已獲得「經濟部109年度台中SBIR創新研發計畫」肯定，並在今年11月通過精密機械研究發展中心PMC嚴格的IEC60601醫療安規測試認證，為整個研發計畫取得重要進展。

汪廷凱強調，接下來的SBIR研究計畫中，將與國防醫學院幹細胞實驗室合作，研究細胞在脈衝電磁場下再生能力及於各式生化反應，生物電子醫學應用極廣，未來敬統實業也會積極尋求各個學術單位、醫療院所、臨床研究單位合作，對細胞、神經免疫力調節刺激有興趣團隊，共同研究開此一領域設備。

汪廷凱表示，台灣邁入高齡化社會，健保財務面臨極大的挑戰，老人的健康與照護，成為未來幾年重要須解決的焦點。以往國人許多慢性病或長期性疼痛多半藉助藥物方式治療，但適當的物理治療及關乎身心靈的整合醫學，卻是未來促進人類健康唯一解決方案。

汪廷凱進一步表示，回顧磁療的歷史，其實使用磁場進行治療不是現代的方法，很早的古代醫學就將磁療法納入其醫學療法。例如美國太空總署NASA發現，太空人離開地球一段時間之後，不但骨質疏鬆、四肢無力，很多生理機能也會退化，於是進行研究，發現脈衝電磁場對人體的重要性；之後在1980年代還引入了第一個FDA批准的PEMF系統，旨在用作骨刺激劑來治療骨不連骨折。

美國FDA在2008年通過了重複經顱磁刺激（rTMS）療法對於急性憂鬱症狀的有效治療；台灣也在2018年4月通過（rTMS）用於藥物治療反應不佳的重度憂鬱症個案。台北榮總及草屯療養院亦引入此項儀器及技術，作為憂鬱症中風等腦神經的治療。

汪廷凱指出，脈衝式低頻電磁場療法（PEMF），其實就是一種低強度的重複經顱磁刺激（rTMS）方式，兩者使用相同治療原理及技術。其中，PEMF脈衝式低頻電磁場在應用上更為廣泛及方便、無痛非接觸、無排斥性，容易與其他各式理療方式整合，達到加乘效果。

(工商 )