台南市2021耶誕跨年系列活動，本周末5日起由總爺野餐音樂會打頭陣先登場，台南市長黃偉哲3日下午先邀請麻豆文正國小50名小朋友到園區體驗野餐樂趣，也邀請民眾5日起一起參加耶誕跨年系列活動。

黃偉哲表示，台南市的耶誕跨年系列首場活動總爺野餐音樂會，邀請到小青蛙劇團親子劇團演出，現場也準備10個美食攤位，各式美食應有盡有，歡迎大家到總爺草皮上優閒野餐，一邊欣賞「木偶奇遇記」音樂劇演出，享受美好的午後時光。

台南市2021耶誕跨年系列活動，5日起由總爺野餐音樂會打頭陣先登場，台南市長黃偉哲3日下午先邀請麻豆文正國小50名小朋友到園區體驗野餐樂趣。（劉秀芬攝）

此外，12月13日蕭壠園區推出「歡樂嘉年華」活動，邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，將演出只有在蕭壠園區才看得到的「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」，現場還有街頭藝人帶來精采表演，希望讓大家感受宛如嘉年華會的熱鬧氣氛。

至於原訂於12月18日於億載金城舉行的「爵士樂無限」音樂會，因詢問度太過熱烈，場地將從億載金城改至能容納更多觀眾的市府西側廣場，讓民眾不用搶票就可以欣賞荷蘭歌手馬丁霍肯斯、王若琳與國家交響樂團的天籟歌聲與樂曲。

(中時 )