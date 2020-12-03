大陸商務部發言人高峰3日表示，下一步，商務部將會同有關部門賦予自貿試驗區更大改革自主權，擴大對外開放壓力測試力度，緊抓改革試行任務落實，形成更多可複製、可推廣的制度創新成果。

香港信報報導，高峰在記者會中指出，2020年以來，各自貿試驗區積極克服新冠肺炎疫情影響，繼續改革創新、大膽探索，營商環境持續優化，有效激發市場活力，尤其是在穩外貿、穩外資方面作出積極貢獻。

數據顯示，2020年前10個月，前18家自貿試驗區進出口總額達到人民幣（下同）3.8兆元，占全國14.8％。實際利用外資1,310.1億元，占全國16.4％。

另一方面，高峰表示，目前商務部正在積極推進出口管制法相關配套法規的立法工作，進一步完善管制清單，並將適時發布。

高峰說，之前涉及出口管制的相關條例後附管制清單，現在仍有效施行。商務部將按照國際通行做法，嚴格依法展開出口管制工作，確實保障出口方包括產品智慧財產權在內的各項合法權益，外資企業完全不必擔心。

(工商 )