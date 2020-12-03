宇多田光〈First Love〉〈初戀〉Netflix 2022年原創劇現

日本歌手宇多田光分別於1999年與2018年分別發表了〈First Love〉與〈初戀〉兩首作品，日媒3日報導，Netflix將拍攝以劇創自〈First Love〉與〈初戀〉兩曲的原創劇集《First Love 初戀》，由滿島光與佐藤健雙主演，預定於2022年播出，由曾執導佐佐木希第一部主演電影《天使之戀》的寒竹由里擔任導演。

滿島光（左）與雙主演《First Love 初戀》。（取自Yahoo!Japan）

近年在《四重奏》等劇中有精彩表現的滿島光，飾演嚮往成為空姐卻遭不幸事故的「野口也英」，在台有眾多粉絲的佐藤健，飾演航空自衛隊機師但走向他途的「並木晴道」，《First Love 初戀》故事以〈First Love〉〈初戀〉兩曲相距19年的時空之隔，呈現兩角色將跨越1990年代後半、2000年代與現在，在3個年代間來回、被命運翻弄的「初戀」遭遇。

(中時 )