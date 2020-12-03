新竹台3線棉被裹屍命案，徐姓主嫌3日落網，卻爆出疑似黑吃黑的「案外案」，嫌犯稱曾經和死者及另一名友人「小胖」，聯手騙財得手200萬，但死者誣陷他A錢，又強行典當他的轎車，才會讓他懷恨在心，決定下手教訓。徐嫌被押回橫山分局時，媒體追問他為何要殺彭男？徐嫌大聲回說「他搶我的錢，搶我的車拿去當！」並稱彭男的死是「意外！」

據《三立新聞網》報導，徐嫌和彭姓死者曾經夥同一名叫「小胖」的男子，謀劃對小胖罹患癌症末期的女友騙財。今年10月，徐嫌、小胖和彭姓死者以話術向小胖女友的父親訛詐2百萬得手。不過徐嫌應訊時向警方抱怨，自己沒拿到半毛錢，小胖卻人間蒸發，還被死者誤會A錢，接著死者又將他的跑車，分別拿到桃園、新竹的當鋪典當30萬抵債，徐嫌因此懷恨在心，籌劃這起綁人案。

不料，彭姓男子男剛動完心臟支架手術，被徐男等人押走後不堪受虐，喪失意識，半路上沒有呼吸，駕車的徐男在回頭查看時，撞上台3線分隔島，只好找來友人接應逃離現場，讓整起案件曝光。這起案件是否真為嫌犯供稱的「黑吃黑」，警方正循線調查釐清案情真相。

(中時新聞網)