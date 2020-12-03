長榮航空今晚內部公告說，自12月4日00:00起服勤外站過夜航班返台入境後居家檢疫，原由公司追蹤關懷管控將調整為由疾管署列管。（圖/讀者提供）

（22：28 長榮航空最新回應）長榮航空公司傳出有空服員回台後無視應居家檢疫5天的防疫規定，屢屢外出，長榮11月已將該空服員免職。中央流行疫情指揮中坦言，6個月來至少有7名空服員違反規定外出趴趴走，分別是3名長榮航空公司空服員，以及4名華航空服員。長榮稍早內部公告，自明（4）日起將公司追蹤關懷管控改由疾管署列管。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，有關機組員居家檢疫仍在研議中。長榮接獲指揮中心訊息後，已緊急通知組員更新稍早的防疫措施。

有空服員違規趴趴走，長榮航空今晚內部公告說，自12月4日00:00起服勤外站過夜航班返台入境後居家檢疫（貨機3天/客機5天），原由公司追蹤關懷管控將調整為由疾管署列管，請組員務必配合政府相關單位之關懷追蹤機制，嚴禁外出，若違反規定者，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓因振興特別條例第15條規定，可裁處最高新台幣100萬元罰緩。

對於長榮航空的內部公告，疾管署表示，一旦違反專案規定，機組人員要恢復一般民眾身分，需開立居家檢疫書，但有關機組員居家檢疫需開居檢通知書仍在研議中。指揮中心發言人莊人祥也強調，一切仍在研議中，長榮簡訊應該是有誤解，會再跟民航局和航空公司溝通。

長榮航空表示，接獲中央流行疫情指揮中心最新通知，組員服勤外站過夜航班返台入境時，需填寫由疾病管制署提供居家檢疫通知單之規定實施日期未定，已通知組員更新稍早發布加強防疫管制措施的訊息。

(中時 )