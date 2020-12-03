花蓮縣副縣長顏新章任該縣消防局長、縣府祕書長期間，多次利用上班時間，替前縣長傅崐萁家族成立的榮亮公司，從事仲介農地買賣，並協助支付部分農地價款，且於上班時間不假外出到銀行存款，另嘗試爭取仲介授權，由其介紹其他買家購買遊憩用地等與業務無關之行為；監察院今以13票全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，顏新章在任職花縣消防局長期間，替傅崐萁家族成立的榮亮公司做事，一方面介紹高價購買農地對象，同時積極遊說特定人士低價出售農地。

監委蔡崇義、王幼玲調查發現，2010年12月22日，顏新章在縣府貴賓室內，由榮亮公司先以10億5500萬元向梁姓地主及其家族成員購買農地後，同日再由榮亮公司售予林姓買家，使榮亮公司至少轉手獲利達1億100萬元。而後，梁姓地主察覺出售農地時，受顏新章蒙蔽憤恨不平提告；顏新章身為高階公務員，卻假借其權勢，在公務機關替榮亮買賣土地賺取暴利，殊不足取。

此外，顏新章擔任消防局長期間，曾在2011年8 月24日上班時間不假外出，到銀行協助榮亮存入200萬元。從2009年12月20日傅崐萁就職後，在出差期間協助榮亮存、提款22筆、未請假逕自外出存、提款81筆，共103筆，總存、提金額達3億1542萬7633元，但存、提款行為與顏新章本身業務無關。

蔡崇義、王幼玲表示，顏新章所為不知忠心努力、謹慎勤勉，圖謀他人利益之行為，嚴重敗壞公務機關及公務員形象、損害政府之信譽，已違反公務員服務法，違失事證明確，情節重大，有懲戒之必要，因此依法彈劾。

(中時 )