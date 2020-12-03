美國海軍陸戰隊第314戰鬥攻擊中隊（VMFA-314)表示，該中隊的F-35C聯合打擊戰機，已達到初始作戰能力(IOC)，能夠配合航空母艦所在而機動部署。

軍事網(military.com)報導，美國海軍陸戰隊第3航空聯隊 (3rd Marine Aircraft Wing)的聯隊司令克里斯多福·馬霍尼少將(Christopher Mahoney)說：「 F-35C是一具遠征平台，可擴展我們的海軍陸戰隊的打擊範圍，並且增強了盟友夥伴的能力。」

陸戰隊官員說，達到「初始作戰能力」之前，必須滿足許多標準，其中包括受訓的飛行員人數必須足夠，後勤維護能力也要達到標準。

官員在今年3月表示，314戰鬥攻擊中隊的第一架F-35C是在今年1月到達；隨後陸續增加，先達到「飛行安全」的標準，使該中隊更接近部署。不過官員沒有回答314中隊現在有多少架F-35C。

因應美國海軍陸戰隊的特殊性，他們同時操作F-35B與F-35C ，其中F-35B短距起降型(V/STOL)在2015年就達到初始作戰能力，比美國空軍、海軍都來的更快。美國空軍第1支達到初始作戰能力的F-35A飛行中隊，是在2016年完成。

曾有一種意見認為，F-35B與F-35C的任務可能重複，畢竟2種戰機都可做為艦載戰機。洛克希德·馬丁公司表示，F-35C是3種聯合打擊戰機當中，有著最多的內部燃料的一型，將近20,000磅，可以提供更長的航程。這對於航空母艦防空與遠程攔截任務很有幫助，再搭配空中加油，能夠使航艦與潛在威脅保持安全距離。

314戰鬥攻擊中隊的綽號是「黑騎士」（Black Knight)，隊徽是一個黑盔甲騎士。該中隊曾經操作過F-9F黑豹、F-4B幽靈，與F/A-18大黃蜂戰機，與最新式的F-35C。電影「星際終結者」( Independence Day)當中，威爾史密斯所在的飛行中隊就是這支中隊。

(中時新聞網)