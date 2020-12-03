一位女網友爆料，外送叫「泰式打拋豬」裡面竟然沒有豬肉，煎蛋和飯都呈現燒焦狀態。（摘自爆怨公社）

現在許多店家紛紛與美食外送業者合作，越來越多民眾用餐選擇外送解決，不過近日卻有一位女網友爆料，外送叫「泰式打拋豬」裡面竟然沒有豬肉，煎蛋和飯都呈現燒焦狀態，讓她直呼「是要叫我吃餿水？」網一查店家評價更大驚，反問原PO：哪來的勇氣下訂？

原PO在臉書「爆怨公社」上開門見山就說，「這家店是在哈囉嗎？」表示外送點了一份泰式打拋豬，送來後卻「沒有豬只有滿滿的燒焦，連蛋也燒焦」，泰式奶茶則不知為何變成了小紅茶。原PO直呼「雷爆了！是要叫我吃餿水？」想聯絡店家還找不到對方聯絡電話，最後只好將店家名字公布出來，希望業者看到能夠私訊她。

文章一出，只見原PO張貼的打拋豬飯，裡面真的沒有肉，取而代之的是滿滿的燒焦黑炭。網友紛紛表示「怎麼變成泰式打拋蛋」、「毫無食慾的飯⋯⋯」、「泰式操輝搭」、「這樣要139元？」網友一查店家後卻更吃驚了，該店在外送評台上的評價竟然只有1.7顆星，反而問原PO「評價那麼低，妳哪來的勇氣讓妳一定要選這家吃？是不是妳餓了？」、「1.7這評價也太低了吧」、「妳買的時候沒看到只有1.多星嗎」。

內行指出，通常看到評價低於3.5就最好別訂了。「這家店很不認真評估自己做的餐點好不好吃」、「感覺就是生手亂炒一通」、「肚子餓等來這種餐點，真的會很不開心」。

(中時新聞網)