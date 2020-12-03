在職場上最怕和同事關係處得不好！對此，一名男網友表示，公司主管人很好，但是其中一位資深同事時常把他當空氣冷落他，有次還被他破口大罵，而貼文發出後就有網友點出關鍵原因，直指原PO犯下了錯誤，「別人的工作範疇別踏過去，這是職場大忌。」

男網友昨(2)日在PTT上發文表示，自己剛出社會半年，目前在某上市櫃公司當財務人員。主管人很好，也讓他學到很多東西，但頭痛的是資深同事很常把他當空氣，「遇到需要請求的問題都會叫我自己想，或略過我直接找我主管，我一開始不想管，就專注在自己的工作上，可是隨著新的業務增加，還是需要其他資深同事互相配合。」

他接著表示，有次要查帳，這屬資深同事的工作範圍，但他沒多想，便開始作業，怎料資深同事看到就大罵，並認為他踐踏別人的職權。原PO無奈表示，他不明白自己到底做錯什麼被冷落當空氣，且主管也無法解決他的問題。

原PO表示，這樣被對待上班真的很不舒服，即便主管人很好，但正面情緒無法跟負面情緒相抵，「有時想著讓我蠻難受的，不知道該用什麼心情面對上班時間。」貼文發出後就有網友點出被資深同事冷落關鍵原因，因為他擅自碰觸到別人的工作領域，「別人的工作範疇就別踏過去，這是職場大忌。」

也有網友給出建議及改善做法，「腰彎一點、嘴甜一點、微笑多一點，你不知道哪裡惹到他就有禮貌客氣問啊」、「別難過，很多上市櫃的老屁股都這樣，而且還很會打太極」、「同事只能合則來不合則去，勉強不來的。但有問題還是得厚著臉皮問。」

(中時新聞網)