土耳其統計局3日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增14.03％、月增2.3％，優於上個月的年增11.89％與月增2.13％。土國通膨成長加速，其中以食物、非酒精飲料與交通費用攀升最為明顯。

(工商 )