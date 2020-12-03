土耳其11月CPI 年增14.03％ 22:092020/12/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局3日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增14.03％、月增2.3％，優於上個月的年增11.89％與月增2.13％。土國通膨成長加速，其中以食物、非酒精飲料與交通費用攀升最為明顯。 毅嘉11月營收 年增21％ 《半導體》南亞科11月營收回溫 月增2.09％ (工商 ) #CPI #月增 #土耳其 #統計局 #消費者物價指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德微11月自結合併營收1.26億 月增5％ 20:592020/12/03 財經 《國際產業》福特11月汽車銷售年減21％ 12:492020/12/03 財經 《其他股》海悅11月營收首破4億元 年增4成 15:562020/12/03 財經 凱美11月營收今年次高 17:192020/12/03 財經 《半導體》穩懋11月營收創今年新高 Q4營收可望勝Q3 17:382020/12/03 財經 財新中國11月服務業PMI 十年來次高 18:502020/12/03 兩岸 《科技》WSTS：今年全球半導體年增5.1％ 記憶體成長幅度居冠 10:512020/12/03 財經 《科技》SEMI：Q3全球半導體設備出貨年增30％ 大陸居冠 09:592020/12/03 財經 財經熱門新聞 對陸貿易一路挨打 澳卻不見夥伴助拳？ 殘酷真相曝光 - 要聞 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸是對的 - 要聞 勞動基金爆內鬼炒股 驚揭這檔倒貨手法太詭異 - 財經 螺絲業支持中鋼調漲明年Q1棒線價格 中鋼：盼明年上下游產業「牛轉乾坤」 - 財經 - 工商 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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