為鼓勵中小企業投入創新研發，台南市政府每年投入超過4000萬元推動地方產業創新研發推動計畫。（劉秀芬攝）

為鼓勵中小企業投入創新研發，台南市政府每年投入超過4000萬元推動地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR計畫)，3日於新營贏地創新育成基地辦理今年結案執行績優廠商頒獎典禮，市長黃偉哲親自出席頒獎給各績優廠商，並表示明年還會增加更多的經費來輔導中小企業投入創新研發。

黃偉哲表示，年度結算起來，台南對於SBIR中小企業創新研究的輔導，包括輔導的家數、編列的金額，還有跟中央爭取到的金額，3項都是全國第一。但是今年由於新冠肺炎疫情的影響，很多中小企業都有點艱辛，因此在研發創新的經費、人員訓練的經費，政府可以多幫一些忙，讓他們可以度過困難的時刻。

經發局陳局長凱凌指出，台南市近10年至今已輔導共782案，目前總計帶動逾71億產值，今年結案64案廠商中，共選出14案執行績優廠商；儘管受到疫情影響，廠商依然表現亮眼，創造近1.5億元的營收，產出39項新產品／服務及促成投資額達8600萬元。

3日受獎廠商分別為魅客族資訊科技股份有限公司、天子電子股份有限公司、綠翔股份有限公司、比雅久動力車業有限公司、仁成數位圖文有限公司、先見基因科技股份有限公司、振禾食品有限公司、如易農業科技股份有限公司、連翔綠能科技股份有限公司、佳大建材工業股份有限公司、嘉明真空有限公司、見微科技有限公司、馗鼎奈米科技股份有限公司、琦程實業有限公司。

(中時 )