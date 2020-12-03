位於台北市大安區仁愛路的帝寶，是台灣的知名豪宅，由於地段佳、建築基地大，加上對住戶隱私相當保護，吸引不少政商名流入住，不過有位網友在PTT上表示，日前到帝寶找朋友，認為保全態度有點跩，因此好奇發文問大家，「難道是被看不起了嗎」？

網友在論壇PTT上發文，透露最近發生的經歷，因為受客戶邀約，前往帝寶做客，客戶也事先向管理中心報備原PO的車牌、還有車型，到帝寶後直接開進地下室B4，但原PO表示第一次到帝寶，到大門後便詢問保全「停車場在哪」，對方用很重、很兇的口氣回答「這裡是社區不是停車場，你要找停車場去別處找，旁邊有嘟嘟房」。

原PO對保全反應有點意外，認為已經報備車型了，只是想知道停車場怎麼走，「那位保全也沒有跟我說抱歉什麼的，就叫我直接進去，我是不是被保全看不起了」？文章引起網友熱議，不少人笑虧原PO「是不是窮酸樣」、「保全薪水比你多」、「他們已經練就一眼辨識財力的能力」、「至少要瑪莎拉蒂等級以上的車啦」；對此原PO則回應自己是開RANGE ROVER，一台也要700萬。

有位曾在帝寶的保全公司任職過的網友透露，帝寶保全本薪4萬5000元、簽約金8萬4000元、年終一個月、過年紅包3萬，算下來年薪大概70萬左右，至於外表身高有達173公分，不用學過武術，長相要看順眼，車牌也要背很多，「總共上百戶，看到住戶哈巴狗正常，畢竟拿人手短」。

(中時新聞網)