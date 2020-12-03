被視為桃園地方創生搖籃的「富富小山岡」，地點位於楊梅富岡老街，前身為歷史悠久的派報社，駐點青年為傳遞老屋修復精隨與精神，邀集建築專家開設「建築小學堂」，談談修護老屋所需的眉角，讓民眾捲起手袖「在老屋修老屋」，過程饒富趣味又具教育意義。

屋況老朽、閒置多年的派報社，7月在「富岡創生協力隊」的巧手下，成為地方創生基地據點。成員周恩廷回憶，當時最大的難題，在於紅瓦屋頂的修復，團隊因此找來宜蘭師傅，以「抽換」技法為老屋換血，並遵守古法銜接新舊瓦片，工法細膩且講究，讓人驚嘆。

講師帶著親子從混水泥開始，一路到砌紅磚，體驗傳統建築工法。（富富小山岡提供／黃婉婷桃園傳真）

執行創意課程的同時，講師也不忘講述富岡過往的歷史與變遷。（富富小山岡提供／黃婉婷桃園傳真）

有了過往修復經驗，富富小山岡再展企圖心，將觸角伸至創意課程「建築小學堂」。周恩廷說，人們對空間的記憶，須透過實際觀察與觸摸，也可藉由圖像、模型來強化記憶和感受，因此設計街屋模型製作、傳統建材體驗與老屋價值討論、再生課程，貫徹建築知識與手作情感。

課程中，講師先講述富岡地方歷史，再以創生基地作為原型，讓親子用紙板搭建模型屋，並讓參與者親手調製水泥、砌紅磚，模擬老屋搭建時的樣態，進而製作出獨一無二的多肉紅磚盆栽，最後則是打造社區模型，增強在地連結及提高認同感。

「我們想做的是文化傳承。」周恩廷指出，基地成立後收到許多民眾回饋，無論是長輩驚嘆過往記憶被喚起，還是孩子好奇的童言童語，都使團隊更加堅定傳承老屋價值的決心，希望透過多元視角和媒介，讓民眾知悉腳下土地的由來與變遷，共同守護風格獨具的富岡小鎮。

(中時 )