美國逾9,000億美元紓困提案露出協商曙光，加上新冠疫苗喜訊連環報，升高投資人錢進風險資產的意願，美元避險光環黯然失色，3日美元指數挫至將近2年半低點。

美國新一輪疫情紓困案談判，早在大選前就停滯不前，兩黨議員於本周二提出9,080億美元的紓困計畫盼能突破僵局，已獲民主黨籍的眾院議長佩洛西及參院少數黨領袖舒默力挺，同意以此跨黨派版本作為與共和黨協商基礎。

除美國紓困談判再現生機，近來眾家疫苗接二連三報佳音，英國政府2日率先批准施打輝瑞疫苗，大大推升投資人風險胃口。

避險資產美元魅力失色，周四對一籃子貨幣的美元指數，一度跌至90.834，觸及2018年4月來最低點。

德國商業銀行（Commerzbank）外匯策略師雷奇特（Esther Reichelt）在致客戶報告中寫道：「趕在新總統拜登明年就任前再推財政刺激方案，應可降低當前經濟的下行風險，這原則上會燃起通膨期待，而且鑑於聯準會確立長期寬鬆貨幣政策目標，美元勢必走弱。」

LMAX Group市場策略師克魯格（Joel Kruger）指出，「目前市場還是不把經濟下行風險當一回事，眼裡只看到圍繞疫苗和財政刺激措施的正向發展。此外愈接近年底，聯準會及美國政府釋出的訊息顯得格外重要。」

另一方面，已在周三跨過兌1.21美元大關的歐元匯價，周四續揚到兌1.2139美元，攀抵2年多來新高。

ING策略師報告提到，歐元周四創高，主要歸功於美元疲軟，而非歐元相關的驅動因素。

歐洲央行曾暗示，會在下周四（10日）召開的政策會議擴大寬鬆，來支撐歐元區經濟。而市場也將緊盯歐央關於歐元升值的評論，LMAX Group的克魯格預料，歐央會對歐元強升表達不安。

德意志銀行預估，明年年底前，歐元將向兌1.30美元叩關。

(工商 )