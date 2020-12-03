美股熱度再次升溫吸引注意，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，第四季在各國對新冠疫苗殷切迎接期盼，以及看好5G通訊及高效能運算（HPC）發展，預估包括醫療保健、原物料與資訊科技三大產業，基本面撐腰股價表現不會寂寞，短線有機會站上下波主要領漲類股，長線則仍會是明年美股穩健布局的機會。

陳泓睿指出，美股看似評價邁向高檔，投資人檢視年底到2021年第一季的投資主流，從財報成績察看手中持股企業獲利，並調整布局方向。

分析美股企業獲利態樣有三大特色值得投資人觀察：

一、企業獲利復甦優於市場想像，標準普爾500指數（S&P 500）成分股中，第三季86％企業稅後盈餘（EPS）超過市場預估數（Market Consensus），相對於去年僅近70％比例，顯示企業獲利復甦腳步並不如市場悲觀。

二、相較於9月底市場預估數較去年同期衰退21.0％，近期市場分析師們陸續上調企業獲利預估，截至上周六（11/28）市場預估僅較去年同期衰退7.25％，反映市場分析師們已從企業查訪中，掌握獲利動能從2020年第四季逐季墊高見底向上。

三、疫情分化各產業獲利表現，在人口老化挑戰及新興市場中產階層需求增加下，健康護理（Healthcare）是第三季獲利成長最佳產業，年增率達11.1％，優於11個產業平均值之-7.25％；另外，通信服務、資訊科技產業也表現不俗，第三季年增率分別為6.3％、4.9％，主要受惠遠端工作、雲端服務、電子商務等疫情需求挹注獲利成長，也帶動7月以來三大產業類股穩健上漲11.41～24.39％。

受疫情衝擊的非必須消費類股及工業類股，在疫苗與藥物實驗結果公布後，激勵股價跌深反彈達20％以上，因第四季獲利年增率仍呈現衰退，提醒投資人要檢視標的，可適時調節持股、獲利了結。陳泓睿指出，美股S&P 500指數第四季獲利成長預估，前三產業為醫療保健、原物料與資訊科技，在基本面獲利撐腰之下股價表現應當不會寂寞，特別是擁有長趨勢獲利題材的醫療保健、科技類股，前者受惠各國對新冠疫苗殷切期盼急單需求下，2021年產業獲利年增率10.9％；後者則有5G通訊、高效能運算（HPC）等趨勢商機，雖然這兩類股2020年第三季以來股價表現相對穩健，未有激情反彈戲碼，短線上為下波主要領漲類股，長線則仍為明年美股穩健布局的贏家。

(工商 )