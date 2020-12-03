行政院長蘇貞昌近期在國會備詢稱信功支持萊豬進口政策，被點名的信功1日緊急發聲明打臉，澄清是支持台灣豬肉內外銷，並不是支持萊豬。但隔天隨即遭屏東縣府消防人員上門安檢，引起外界質疑是「查水表」，信功經理楊旻叡3日上午表示只是巧合。對此，名嘴「宅神」朱學恒卻透露，網友的爆料更精彩。

朱學恒3日在臉書開直播，貼文提到，近日有網友向他提供爆料稱，一位居住在信功附近的蘇姓網友，信功旁邊有3間化製廠(燃燒動物屍體的工廠)，跟一間「議員經營」的堆肥廠長期產生惡臭污染，當地熱心民眾檢舉了幾百通電話都沒用，該網友赴縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用。

該網友不滿表示，縣長秘書還當面回應：「你們都來那麼多次了，直接告縣府比較快」。讓他感嘆，「自己和熱心民眾檢舉這麼多次都沒下文，真的很扯，也都沒有信功這一位熱心民眾檢舉一通電話，縣府馬上去稽查，效率好高」。

最後朱學恒也坦言，連信功肉品也不支持萊豬進口，加上全台灣85%市佔率的廠商也不支持，「那到底脽支持進口萊豬，到底是為了誰？」。

但事情詳細過程為何，仍需待屏東縣府說明。

朱學恒爆：屏東議員堆肥場長期汙染 潘孟安「吃案」。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

(中時新聞網)