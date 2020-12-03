立委蘇震清因涉收賄案仍在收押，蘇震清妻子廖靖汝日前由委任律師陪同出面，質疑偵訊錄音檔出現雜訊，有被剪接、變造之疑慮，甚至其中一段完全沒聲音。對此，資深媒體人陳鳳馨2日在政論節目中則是爆料，之前曾經聽聞那空白的錄音檔內，如果真的曝光後，恐怕會有很多未曝光的政界人士會跟著曝光。

蘇震清陣營日前公布偵訊錄音檔，發現部分關鍵證詞出現雜訊，質疑錄音檔內容被「人為變造」，當時檢調單位坦承設備故障，聲稱有另一套設備，但蘇陣營後來又公布另套錄音設備內容，其中一段完全沒聲音，另一段則出現大雜訊，關鍵證詞都是空的。

對此，陳鳳馨在政論節目《少康戰情室》中指出，「我當然會懷疑這空白的6小時錄音檔，背後有些什麼樣子的問題，我不太會相信是機器設備任何方面的問題，因為若是機器設備有問題的話，其他這些被調查的人早就會一起抗議，所以推斷不太可能是機器設備問題」。

陳鳳馨接著爆料，之前她曾經聽聞，有調查局的人說「假如等到庭上公布錄音帶的時候，就會非常精彩，因為有很多人名會曝光！」她表示，這裡面涉及的政治人物，不只現在被調查的這幾個人，所以調查局才很生氣，因為被阻擋不讓他們去調查。

另外，陳鳳馨直言，調查局私底下有提醒牽涉哪幾個政界人士，要她注意聽錄音帶內容，到時候就會公佈出來，因為錄音帶裡頭就會呈現出來，結果現在6小時音檔不見了。因此，她懷疑那背後這些人是否會因為錄音檔不見而跟著不見，是不是為了包庇哪些人？然後音檔才石沉大海。

最後，陳鳳馨更說，會不會這些人都被保護得很好？「果然政治正確很重要。」

(中時新聞網)