關鍵字：美國政府，中國共產黨員，收緊簽證政策，敦促，理性，冷靜和客觀，看待中國，不正常心理

新華社報導，針對有報導稱美國政府將對中國共產黨員收緊簽證政策，中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上說，中方敦促美國政府以更加理性、冷靜和客觀的態度看待中國和中國的發展，放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理。

《紐約時報》報導，美國政府將對中共黨員收緊簽證政策，根據2日生效新規，中共黨員入境美國簽證將變成單次，時效為一個月。

華春瑩對此表示，此前有消息披露過美國政府可能會對中國共產黨員採取入境限制措施。這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為。中方對此堅決反對。美國政府做法完全不符合美自身利益，只能讓美國自詡的開放、自由形象和制度優勢在世人面前進一步削弱。

華春瑩說：「中方敦促美國政府以更加理性、冷靜和客觀的態度看待中國和中國的發展，放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理。」希望美方同中方共同努力，通過對話和溝通增

進對彼此的正確認識，共同推動中美關係健康穩定發展。只有這樣，才符合兩國人民根本和

長遠利益，也符合世界人民的共同期待。

(中時 )