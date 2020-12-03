民進黨最新民調指出，民進黨與國民黨支持度維持在14.6％差距，顯示國黨在杯葛、丟內臟後只穩住基本盤。國民黨青年部主任陳冠安說，自政府宣布開放萊豬進口後，包括親綠機構的民調，均顯示民進黨支持度呈現下降趨勢，然而民進黨卻在自家中執會上公布「大內宣式民調」，呼籲民進黨不要把民調當作民意調整。

陳冠安說，從宣布萊豬開放政策以來，坊間各家民調，包括親綠機構，都顯示蔡英文、蘇貞昌和民進黨的滿意度與支持度都呈現下降趨勢。於是「蒸得很蚌」的執政黨，見每一份民調數據都不好看，然後呢？是面對民意，知錯能改，好好做事嗎？

陳冠安嘲諷，會這樣想，應該都是對民進黨不熟的朋友吧！我們泱泱大民進黨，當然是厚著臉皮「自己的民調自己做」，在自家中執會上公布一份大內宣式民調，所有數據都驚人的完美。

陳冠安指出，連英明神武的蔡英文總統都說這份民調就是告訴大家（綠營家己人）可以放心啦！言下之意，就是不要被外面的野民調給騙了！連科學調查都可以大內宣，真不愧是最謙卑的政黨、最U值的政黨呢。

「但民進黨的民調可信嗎？外行人看熱鬧，內行人就看門道」，陳冠安質疑，民進黨的民調中心雖然出名，但很遺憾的，這幾年民進黨自家公布的民調報告，都跟坊間機構有相當水準上的落差。

他補充，這裡說的不只是數字不同，具體來說，一份嚴謹的民調，相關的調查細節，其實都應該載明清楚，這不只是科學，更是研究倫理。然而從民進黨自家議員揭露的A4報告，雖然他們很歡喜的貼在臉書，但實際上卻暴露了民進黨這份民調的粗糙。

他說，根據《公職人員選舉罷免法》，在選罷期間要發布選罷民調，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。現在並非選罷期間，發布民調自然不受法令限制，但通常來說，包括幾個知名的民調機構，政大選研、TVBS、美麗島電子報、台灣民意基金會、國政基金會，都會完整的將相關資料公布，以示公信；更嚴謹。

他指出，經比較多家民調後，民進黨提供的資料真的少太多了，這是一份沒有呈現拒訪率；沒有載明抽樣方法；沒有指出調查對象；沒有寫清樣本代表性檢定的民調。白話來說，民進黨沒跟你說有多少人拒訪，拒訪比例合不合常理，也沒跟你說怎樣抽樣，用什麼抽樣方法，甚至是抽誰，用什麼方式來加權，都沒講清楚，這樣的民調，真的讓人很「放心」！

他表示，至於民調的選民結構，民進黨說此時此刻，自家支持者率仍高達32.1％，國民黨只有17.5％，兩者差距將近1成5，這其實是一件很荒謬的事，因為就連立場向來被認為是親綠的台灣民意基金會，數據都還不如民進黨的，這就更別提，過去幾次大選預測最準的TVBS最新民調，已經顯示兩黨差距只有3％。

「正是因為不放心才要公布這份讓人放心的民調」，陳冠安說，民進黨越不願意面對真相，我們就有義務要打醒。從今年勝選之後至今，民進黨的支持率可以說是不斷滑落，以台灣民意基金會來說，相當誇張的顯示，下滑將近2成之多。

他指出，面對7成反對萊豬開放的民意，民進黨眼見溝通無效，10多份調查都顯示不利，於是就公布出一份有利的來，很直觀也很簡單，這就是民進黨的邏輯。

他說，我不會說民進黨這份民調是假民調，但當各家機構都在為求公信，而盡可能公開資訊時，民進黨卻反其道而行，給了一份如此粗糙簡陋的調查，卻動用全黨來大內宣，實在夠了。

(中時 )