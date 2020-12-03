柯震東靠著電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，又成為郭敬明《小時代》系列電影的主角之一人氣爆漲，還曾是女神蕭亞軒的男朋友，但2014年卻發生吸毒事件，震驚演藝圈；在事業低潮時休息一段時間後，積極復出宣傳電影，更當起YouTuber，最近驚喜曝光在台北東區的千萬豪宅，粉絲驚呆以為精品屋。

今（3）日柯震東在自己的YouTube頻道，開箱他位在台北東區的豪宅，從門外就能看到各種別緻裝潢，柯震東笑說他的爸爸家裡放不下的東西都拿來這裡，一些特別的家具都是爸爸的收藏；走進屋內，看到簡約大方的裝潢，重點是幾乎一塵不染，宛如精品屋，讓主持人也相當驚訝，柯震東也坦承自己有強迫症，所以家裡平時就跟影片中看到的一樣，沒有特別整理過。

今（3）日柯震東在自己的YouTube頻道，開箱他位在台北東區的豪宅。(圖/ 摘自柯震東Kai Ko YouTube頻道)

屋內簡約大方的裝潢，重點是幾乎一塵不染，宛如精品屋。(圖/ 摘自柯震東Kai Ko YouTube頻道)

他的粉絲看完熱情在底下留言，「夠了解自己也夠強大的人才能自嘲，震東這部影片正能量太強」、「阿東好可愛！你家真的超越精品屋」、「超級整齊，真的有強迫症」、「家裡也太乾淨了吧」。

但也有一些網友不領情，認為柯震東就是個靠爸的富二代，「爸寶說了14次我爸，我重看2次認真數」、「我爸+14、爸寶+2、我媽+1，果然比起媽寶，還是更像爸寶」。

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(中時新聞網)